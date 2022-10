Sehen Sie im Video: Produktionsfirma schickt grinsende Schauspieler zu Sportevents – und erschrickt Zuschauer.





















Was Sie hier sehen, ist kein durchgedrehter weiblicher Baseball-Fan, dem das Lachen im Halse stecken geblieben ist, sondern sie ist Teil einer viralen Marketing-Kampagne.

Die gruselige Werbung soll auf den Horrorfilm "Smile" aufmerksam machen. Dafür schickte Paramount Pictures die grinsenden Schauspielerinnen und Schauspieler zu diversen Sportveranstaltungen.

Mit Erfolg. Ein Video ihrer Performance wurde auf TikTok mehr als sieben Millionen Mal angesehen.

Schauspielerin Sosie Bacon spielt in „Smile" eine Psychiaterin, die von einer übernatürlichen Erscheinung heimgesucht wird, die ununterbrochen lächelt. Pünktlich für Halloween 2022 erschien „Smile" in den US-Kinos.

