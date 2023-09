In der Natur kommt es immer mal wieder vor, dass sich zwei Tiere unterschiedlicher Arten paaren und daraus Nachkommen entstehen. In Brasilien wurde erstmals ein Hund-Fuchs entdeckt, dessen Geschichte anrührt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei n-tv.de.

Forschende in Brasilien haben einen Hund-Fuchs-Hybriden ausgemacht. Bei dem weiblichen Tier handelte es sich laut einer genetischen Analyse um einen Mix aus einem südamerikanischen Pampasfuchs (Lycalopex gymnocercus) und einem gewöhnlichen Haushund (Canis lupus familiaris) – und einen Zufallsfund.

Das frei lebende Tier wurde bereits 2021 in der Nähe von Vacaria im Süden Brasiliens von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Tierretter brachten es in die Tierklinik der Universität Grande do Sul, später wurde es in eine Klinik für Wildtiere verlegt. Die Mitarbeitenden vor Ort waren sich bei dem scheuen Jungtier zunächst nicht sicher, ob sie einen Fuchs oder einen Hund vor sich hatten. "Für uns Biologen und Tierärzte ist es normal, alle Tiere unterschiedlich zu betrachten. Wir sind darauf trainiert, bei der Beobachtung eines Tieres darauf zu achten, was gemeinsam und anders ist. Und genau das ist passiert", wird Cristina Araujo Matzenbacher, die an der genetischen Untersuchung des Tieres beteiligt war, bei "Newsweek" zitiert.

Streuner verschmäht Futter für Hunde

Das Tier bellte zwar wie ein Hund und auch seine Augen und sein dunkles Fell sahen aus wie die eines Hundes. Seine spitzen Ohren und seine lange Schnauze hingegen ließen etwas anderes vermuten. Zudem fraß es kein Hundefutter, sondern nur kleine Ratten. "Er war nicht so fügsam wie ein Hund, aber es fehlte ihm auch die Aggressivität, die man von einem wilden Fuchs erwartet", wird ein Naturschützer, der bei der Pflege des Tieres half, von "The Telegraph" zitiert.

Vor Ort Weltkatzentag Alles für die Katz – ein Besuch bei der schnurrenden High Society

Wegen des ungewöhnlichen Aussehens und des untypischen Verhaltens kontaktierte die betreuende Tierärztin, Flavia Ferrari, den Experten für Gentechnologie Thales Renato Ochotorena de Freitas. Kurze Zeit darauf wurde ein Gentest veranlasst. Bei der Auswertung der Daten sahen die Forschenden, dass es sich tatsächlich um einen Nachkommen einer Pampasfüchsin und eines Haushundes unbekannter Rasse handelte. Das Tier trug insgesamt 76 Chromosomen in sich. Zum Vergleich: Ein Pampasfuchs hat 74 Chromosomen, ein Hund 78.

Weitere Hybride dieser Art denkbar

Den Forschenden zufolge, die ihre Ergebnisse bereits vor einiger Zeit im Fachmagazin "Animals" veröffentlichten, handelt es sich um den ersten dokumentierten Fall dieser Art. "Bisher haben wir keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es in dieser Region noch andere Hybriden gibt. Wir vermuten jedoch, dass dieser von uns beschriebene Fall nicht der einzige ist", sagte Bruna Szynwelski, die an der Studie beteiligt war, laut "Newsweek".

Schnell bekam das Tier dann verschiedene Namen wie "Graxorra" und "Dogxim". "Graxorra" ist eine Zusammensetzung aus "Grax" und "orra" - Graxaim-do-campo heißt Pampasfuchs auf Portugiesisch, "Cachorra" Hündin. "Dogxim" ist eine Kombination aus "Dog" und "Xim", das aus Graxaim-do-campo stammt.

Renommierter Fotopreis Leopard, Sternengucker, Mönchsrobbe: Die Nominierten für den Wildlife Photographer of the Year 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Mitternachtssnack Eine späte Besucherin entdeckt Caitlin Henderson nachts auf ihrer Fensterbank in Mandala, Australien: Eine Oppossum-Dame mit Baby im Beutel lässt sich eine große Zikade schmecken. Schnell greift Henderson zu ihrer Kamera und fängt den Moment ein. Das nachtaktive Buschschwanzoppossum ist in Australien weit verbreitet. Die Beuteltiere haben lange, scharfe Krallen für das Leben auf den Bäumen. Doch sie haben sich längst auch an Städte gewöhnt und halten die Menschen dort auf Trab. Mehr

Unklar ist, ob sich die Hund-Füchsin hätte fortpflanzen können. Sie wurde während ihrer Behandlung in der Klinik kastriert und ist aus bisher ungeklärten Gründen im März 2023 in dem staatlichen Zoo, der sie aufgenommen hatte, gestorben. Die staatlichen Behörden hatten laut "Telegraph" angekündigt, dass sie die bisher ungeklärten Umstände des Todes des einzigartigen Tieres nun untersuchen wollen.