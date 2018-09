Ein Hund hat eine Fünfjährige in Niederbayern angegriffen und schwer verletzt. Das Mädchen sei am Samstagabend mit seinen Eltern in Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn unterwegs gewesen, als der Hund sich von hinten genähert habe, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Tier biss das Kind demnach unvermittelt in Hals und Gesicht und verletzte es auch am Bauch, ehe der Vater eingreifen konnte. Vor Ort wurde die Fünfjährige vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dem beherzten Eingreifen des Vaters sei es zu verdanken, dass der Angriff nicht noch länger dauerte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach dem Hund, der wie ein Schäferhund aussehen soll und eine Leine nachzog. Wem das Tier gehört, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 08721-9605-0 entgegen.