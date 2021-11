Sehen Sie im Video: Darum neigen Hunde ihre Köpfe zur Seite – es hat nichts mit einem süßen Hundeblick zu tun.









Hunde neigen ihren Kopf zur Seite und schon schmelzen die meisten Menschen dahin.





Dass die Vierbeiner ihren Kopf seitlich legen ist ein typisches Verhalten – vor allem wenn sie die Stimme eines vertrauten Menschen hören





Doch was hat es damit auf sich?





Forscher der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest haben untersucht, wie sich begabte Hunde Wörter merken.





Dabei fiel den Wissenschaftlern auf, dass sich die begabten Tiere von den weniger talentierten unterschieden:





Sie neigten ihren Kopf zur Seite, sobald sie einen Befehl bekamen.





Tierwissenschaftler Andrea Sommese und sein Team forschten daraufhin weiter:





Dabei untersuchten sie die Häufigkeit und Richtung des Kopfneigens und die Reaktion auf menschliche Äußerungen.





Die Besitzer baten ihre Welpen, ein bestimmtes Spielzeug aus einem anderen Raum zu holen, nachdem sie nach dem Namen des Spielzeugs gefragt wurden.





So fiel zum Beispiel der Satz: "Bring Seil!"





Das Ergebnis: Besonders die Hunde, die sich ein Spielzeug gut merken konnten, neigten ihren Kopf nach der Befehlsausführung.





Begabte Hunde legten in 43 Prozent der Fälle den Kopf schief, normale Hunde lediglich in zwei Prozent.





Das erklären sich die ungarischen Forscher folglich:





Das Kopfneigen des Hundes sei ein Zeichen für hohe Aufmerksamkeit oder Konzentration.





Das Tier scheint einen Begriff oder Namen mit einem visuellen Bild im Kopf abzugleichen.





Dabei stellt der Vierbeiner eine Verbindung zwischen der Aufgabe und seinem visuellen Gedächtnis her.





Ob der Hund seinen Kopf nach rechts oder links neigt, hängt von seiner individuellen Präferenz ab.





Die Tiere scheinen ihren Kopf immer in die gleiche Richtung zu neigen, unabhängig davon, wo der Besitzer steht.





Zukünftig heißt es also: Ordentlich trainieren, damit das süße Kopfneigen noch öfter auftritt.

Mehr