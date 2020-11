In Honduras erreichten am Mittwoch Retter des Roten Kreuzes Familien, die durch die Überschwemmungen nach dem Hurrikan Iota von der Außenwelt abgeschnitten waren. Sie konnten in Sicherheit gebracht werden, in anderen Regionen steigen dagegen die Totenzahlen. Nach offiziellen Angaben sind infolge des Sturms in Mittelamerika mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Opferzahlen könnten noch steigen, weil viele Gebiete unzugänglich sind. Dabei meldete Nicaragua die meisten Opfer. In dem zentralamerikanischen Land war Iota am Montagabend als Hurrikan der Kategorie vier auf Land getroffen. Zuvor war der Hurrikan über die kolumbianische Karibikinsel Providencia hinweggefegt, hatte Häuser zerstört und Bäume entwurzelt. Das Ausmaß der Schäden ist dort noch nicht abzusehen. Der Sturm traf eine Region, die sich noch nicht von den Folgen von Hurrikan »Eta« erholt hatte. Der Hurrikan der Stufe vier hatte vor knapp zwei Wochen in Nicaragua das Land erreicht.

