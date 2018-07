Hyperinflation: Venezuela streicht fünf Nullen

Erbstreitigkeiten

Eine Frage an unsere Experten. Folgender Fall bei uns in der Familie. Meine Schwester ist 1997 verstorben und hinterließ eine Tochter, mein Pa ist 2016 verstorben und hat mit meiner Ma ihrer Enkelin nur den Pflichtteil zugedacht (sie wäre ja als Tochter voll Erbberechtigt gewesen). Daraufhin hat die Enkelin auf ihren Pflichtteil gepocht, mit Rechtsbeistand, und nach gut 1 1/2 Jahren haben wir uns darauf geeinigt das sie auch den Teil von meiner Ma bekommt, die ja noch lebt, um die Geschichte zu beenden. Unser Notar hat einen Entwurf vorbereitet, das sie mit einer Einmalzahlung von jeglichen späteren Erbansprüchen ausgeschlossen wird. Soweit so gut. Ihr Rechtsbeistand und auch die Enkelin haben den notariellen Entwurf zugestimmt und am 06.06.2018 ist es beim Notar zur Unterschrift mit meiner Ma und der Enkelin gekommen und am 07.06.2018 ist das Geld überwiesen worden. Die Enkelin ist darauf hingewiesen worden den Eingang des Geldes auf ihr Konto zu quittieren damit der Vorgang notariell beglaubigt und beim Amtsgericht eingetragen werden kann. Diese Quittierung hat sie aber bis heute verweigert. Was können wir tun bzw. welche Möglichkeiten hat der Notar die Enkelin dazu zu zwingen?