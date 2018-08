Ifo-Berechnungen: Deutschland erzielt höchsten Überschuss

München - Seine Exportstärke wird Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts auch in diesem Jahr den weltgrößten Überschuss in der Leistungsbilanz bescheren. Zwar dürfte der Überschuss auf 7,8 Prozent der Wirtschaftsleistung leicht sinken, nach 7,9 Prozent im Vorjahr. Dennoch dürfte Deutschland mit erwarteten 299 Milliarden Dollar wie schon in den beiden Jahren zuvor das Land mit dem größten Überschuss werden. Deutschland exportiert mehr als es einführt. Das stößt bei Handelspartnern auf Kritik, insbesondere in den USA.