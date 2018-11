IG BAU: Gebäudereiniger für Weihnachtsgeld streikbereit

Frankfurt/Main - Die Gebäudereiniger in Deutschland könnten noch vor Weihnachten in Warnstreiks treten, um ein tarifliches Weihnachtsgeld zu erzwingen. Sie planten bereits Arbeitskampfmaßnahmen, sagte das Bundesvorstandsmitglied der IG Bauen-Agrar-Umwelt, Ulrike Laux, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Der Bundesvorstand werde in der kommenden Woche dazu beraten. Warnstreiks könnten noch abgewendet werden, falls ein Einlenken erkennbar werde. Bislang gibt es in der Branche kein tarifliches Weihnachtsgeld.