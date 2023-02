Sehen Sie im Video: Großbritanniens schmutzigste Straße – Die Deykin Avenue sieht aus wie eine Mülldeponie.





















Die Deykin Avenue in Birmingham ist womöglich die schmutzigste Straße Großbritanniens.

Seit 2021 gleicht die Straße einer Abfalldeponie. Die Müllberge haben inzwischen eine Höhe von über zwei Metern erreicht.

Abgesehen von Hausmüll befinden sich Autoteile, Matratzen, Kühlschränke, Betten und auch Sofas in den Müllhaufen.

Trotz dieser Zustände ist die Straße noch bewohnt.

Der Anwohner John Scott ist 83 Jahre alt und lebt bereits seit 1993 in der Deykin Avenue.

Er berichtet, dass trotz mehrerer Beschwerden nichts zur Beseitigung des Mülls unternommen wird.

Die Stadt verlangt Beweise für die illegale Müllentsorgung durch Fremde. Diese können die Anwohner jedoch nicht aufbringen.

Inzwischen sei die Situation so schlimm, dass sein Haus nicht mehr von der Rückseite zugänglich ist.

Doch abgesehen davon, dass die Situation unappetitlich ist, ist sie potenziell gefährlich. Niemand weiß mit Sicherheit, was sich unter dem Müll befindet.

„Da sind unter anderem Gaskanister drin. Wenn ein Feuer ausbricht, könnte das wirklich schlimm ausgehen.“ -John ggü. SWNS

Abgesehen von der potenziellen Brandgefahr, stellt der Müll ebenfalls ein Gesundheitsrisiko da.

Die verbliebenen Familien in der Straße, schließen sich regelmäßig zusammen und veranstalten Aufräum-Aktionen.

Der aufgeräumte Zustand hält jedoch nie lange an. Nachts wird durch Unbekannte immer wieder neuer Müll in der 300 Meter langen Gasse entsorgt.

Eines ist laut Meinung der Anwohner klar: Wenn die Situation sich nicht verbessert, werden Sie hier bald nicht mehr wohnen können.

