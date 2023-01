Sehen Sie im Video: Im Netz mit dem Fressfeind – Weißer Hai und Robbe werden Beifang.









Unerwarteter Beifang für diese Fischer in Kalifornien.





Eigentlich wollen die Männer Tintenfische aus dem Meer fischen – doch im Netz stecken auch andere Tiere.





Zunächst springt eine Robbe aus dem Netz und macht sich davon – und das mit gutem Grund.





Denn dann zeigt sich, dass sich ebenfalls ein gewaltiger Meeresräuber im Netz verfangen hat: Ein vier Meter langer Weißer Hai.





Die Männer holen das Netz so ein, dass das Tier sich befreien und davonschwimmen kann.





Das atemberaubende Video wird allein auf Tiktok mehr als 19 Millionen Mal aufgerufen.





Weiße Haie kommen weltweit in beinahe allen Meeren vor – jedoch sind sie durch Beifang und Bejagung bedroht.





Die Raubfische werden bis zu sechs Meter lang und können ein Gewicht von mehr als drei Tonnen auf die Waage bringen.





Die Ernährung der Raubfische hängt von den lokalen Gegebenheiten ab – doch meist haben sie es auf kleinere Beutetiere abgesehen, die sie aktiv jagen.





Auch Robben stehen auf dem Speiseplan der Meeresräuber.





Doch zum Glück springt das Exemplar im Video noch rechtzeitig aus dem Netz.

Mehr