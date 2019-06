Im Patientenmord-Prozess Urteil gegen Högel erwartet

Oldenburg - Nach rund sieben Monaten Verhandlungsdauer will das Landgericht Oldenburg heute das Urteil gegen den mutmaßlichen Serienmörder Niels Högel sprechen. Es wird erwartet, dass die Urteilsbegründung etwa zwei Stunden dauert. Högel ist des 100-fachen Mordes angeklagt. Er soll Patienten zwischen 2000 und 2005 an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen ermordet haben. Dabei soll er seinen Opfern unterschiedliche Medikamente gespritzt haben, um sich bei einer anschließenden Reanimierung als Retter zu präsentieren. Viele Patienten überlebten das nicht.