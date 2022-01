Geheimdienst in Afghanistan kippt 3000 Liter Alkohol in einen Kanal

Die Taliban-Regierung in Afghanistan geht hart gegen verbotenen Handel vor. Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes haben tausende Liter Alkohol in einem Kanal in Kabul entsorgt.

Die Fässer mit dem geschmuggelten Alkohol seien im Zuge einer Razzia in der Hauptstadt beschlagnahmt worden, teilte der afghanische Geheimdienst am Sonntag auf Twitter mit. Insgesamt rund 3000 Liter Alkohol haben Mitarbeiter des Geheimdienstes in einem Kanal in Kabul entsorgt. Drei Männer wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Die Taliban gehen seit ihrer Machtübernahme hart gegen den verbotenen Verkauf von Alkohol vor.

"Muslime müssen sich wirklich von der Herstellung und Lieferung von Alkohol fernhalten", sagte ein Religionsgelehrter in einem von der Behörde veröffentlichten Video. Verkauf und Konsum von Alkohol waren auch unter der Vorgängerregierung der Taliban verboten.

Behörden in Afghanistan nehmen auch immer wieder Drogenabhängige ins Visier

Die Islamisten gehen jedoch deutlich strikter dagegen vor. Seit ihrer Machtübernahme Mitte August hat die Zahl der Polizeirazzien landesweit zugenommen. Dabei nehmen die Behörden auch immer wieder Drogenabhängige ins Visier.

Im September hatte ein Video in den sozialen Medien die Runde gemacht, das zeigt, wie Taliban einen Alkoholvorrat entdecken. Sie missbrauchten den Fund in einem Video für Propaganda gegen einen politischen Gegner. Ein Faktencheck zeigt: Die Taliban verbreiteten darin eine Falschinformation.