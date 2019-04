Dubai, die Stadt des Goldes, ist für Händler das Tor zu Märkten im Nahen Osten, in den USA und Europa. Ein Großteil des Goldes wird allerdings aus Afrika geschmuggelt, wie eine Studie von Reuters nun zeigte. Geschöpft wird der edle Rohstoff beispielsweise in Uganda, von Menschen wie Stephen Ble. Nachdem er seinen Vater verlor, musste Ble die Schule abbrechen und folgte seinen Freunden, die in einer kleinen Goldmine ihr Geld verdienten. "Diese Bar ist das Ergebnis meiner harten Arbeit. Wenn wir Gold finden, bringen wir es nach Tarkwa, da sind die Käufer. Gold ist viel wert, sogar für eine kleine Menge bekommen wir genug, um für unsere Familie zu sorgen." Unregulierte Goldproduktion nimmt weltweit zu. In Afrika verdienen Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt mit dem Goldschöpfen, und verdienen dabei oft mehr, als sie sich hätten träumen können. Doch durch die angewandten Methoden geraten Chemikalien in Flüße und Boden. Zudem arbeiten viele Kinder in der Produktion, ohne an offizielle Firmen angebunden zu sein. Wie der zwölfjährige Kobby aus Ghana beispielsweise, der sagt, er habe keine Ahnung, wofür die Ausländer das Gold benutzen. Schon in der Vergangenheit wiesen Reportagen und Studien auf den Gold-Schwarzmarkt in Afrika hin. Doch die Reuters-Studie gibt einen genaueren Eindruck vom Umfang des Handels. 15,1 Milliarden Dollar war der Gesamtwert des Goldes, das 2016 von den Arabischen Emiraten aus Afrika importiert wurde. Diese Menge ist in den afrikanischen Ländern jedoch nicht als Export registriert. Auch sagen die registrierten Händler, dass sie nicht in die Emirate exportieren. Der Umfang des illegalen Handels wird somit deutlich. Reuters interviewte zudem mehrere Handelsexperten, die dies als Beweis dafür sehen, dass enorme Mengen des Goldes die Länder verlassen, ohne dass entsprechende Zölle gezahlt wurden. Regierungen in Ghana, Tanzania und Zambia beklagen die illegale Goldproduktion, und den hohen Preis, den Menschen und Umwelt dafür zahlen müssen.