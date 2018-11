In Bayern wollen CSU und Freie Wähler gemeinsam regieren

München - Keine drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben sich CSU und Freie Wähler auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. «Wir sind durch», sagte Ministerpräsident Markus Söder im Landtag, und auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sagte: «Durchbruch erreicht.» Die Ressortaufteilung und weitere Details sind noch unklar. Zunächst sollen am Sonntagnachmittag die jeweiligen Parteigremien die Koalition billigen. Am Montagvormittag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet und am Dienstag Söder wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden.