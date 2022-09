Die Polizei suchte in Leipzig nach einem verschwundenen Baby. Der Junge wurde nun wiedergefunden. (Symbolbild)

In Leipzig verschwundenes Baby mit Verdächtiger in Brandenburg wieder aufgefunden

Am Donnerstag ist ein Säugling samt Kinderwagen aus einem Einkaufszentrum in Leipzig verschwunden. Die Polizei hat den Jungen nun wiedergefunden.

Die Suche nach dem in einem Leipziger Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist am Freitag zu Ende gegangen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" mit Bezug auf eine Polizeisprecherin berichtet, wurde das Kind gemeinsam mit einer verdächtigen Frau in Brandenburg aufgefunden. Es werde nun medizinisch betreut, Informationen zum Gesundheitszustand gab es zunächst nicht.

Der etwa einen Monat alte Junge war nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag beim Einkauf kurzzeitig von einem Sorgeberechtigten einer Frau überlassen worden. Diese sei dann mit dem Säugling verschwunden, sagte die Polizeisprecherin. Es wurde aber nicht von einer Entführung gesprochen, weil es keine Forderung gab. Es werde wegen des Entzugs eines Minderjährigen ermittelt.

Polizei Leipzig hat umfassende Suchaktion gestartet

Angaben zu der Frau, die mit dem Baby verschwunden ist, wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht gemacht. Auch nicht in welchem Verhältnis die Frau zu der Familie des Jungen steht. Nur dass es eine Verbindung gebe. Familiäre Streitigkeiten oder Sorgerechtskonflikte hat es nach Polizeiangaben aber nicht gegeben.

Am Donnerstag hatten die Ermittler umgehend die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbetriebe und Taxi-Unternehmen informiert. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen wurden überprüft.

Quellen: LVZ, Agentur DPA

