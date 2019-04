In Uganda entführte US-Touristin gerettet

Kampala – Eine in einem Nationalpark in Uganda entführte Touristin aus den USA ist nach Polizeiangaben gerettet worden. Ein gemeinsamer Polizei- und Militäreinsatz sei gestartet worden, teilte Polizeisprecherin Polly Namaye mit. Die US-Amerikanerin und ihr ugandischer Safariführer seien wohlauf. Vier Unbekannte hatten der nach Angaben der ugandischen Regierung die Beiden am Dienstag in einem Nationalpark im Westen des Landes während einer Safari entführt. Die Entführer hatten ein Lösegeld von umgerechnet 500 000 US-Dollar gefordert.