Indien Baby mit vier Beinen geboren – was hinter der seltenen Fehlbildung steckt

In Indien ist ein junges Mädchen mit vier Beinen geboren worden. Trotz der doppelt angelegten Gliedmaßen scheint die junge Inderin komplett gesund zu sein. Trotzdem sollen die zusätzlichen Beine nun entfernt werden.

Als Aarti Khuswaha im Krankenhaus in der indischen Stadt Gwalior ihr Baby zur Welt bringt, stellen Mutter und Ärzte fest, dass das Kind hat nicht nur zwei, sondern vier Beine hat. Dann die große Erleichterung: Trotz der doppelt angelegten Gliedmaßen scheint das Mädchen komplett gesund zu sein. Was der behandelnde Arzt zu der extrem seltenen Fehlbildung sagt.

Seltene Fehlbildung im Mutterleib

Das kleine Mädchen, dessen Name noch nicht bekannt ist, wurde am 14. Dezember in der Abteilung für Frauen- und Kinderheilkunde des Kamla Raja Krankenhauses im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh geboren. Bei der Geburt wog es trotz seiner zwei zusätzlichen Beinchen nur 2,3 Kilo.

Die kleine Inderin habe die zusätzlichen Gliedmaßen aufgrund einer Fehlbildung namens Ischiopagus entwickelt. Diese könne bei der Zellteilung im Mutterleib auftreten, erklärt der behandelnde Arzt Dr. R. K. S. Dhakad laut dem Portal "Jam Press", dann, wenn sich der Embryo hälftig teile: "Der Teil unterhalb der Taille des kleinen Mädchens hat in diesem Fall zwei zusätzliche Beine entwickelt", so der Mediziner. Tritt dies bei Zwillingen auf, verschmelzen die Körper im Becken­bereich und sie kommen als siamesische Zwillinge zur Welt.

Ärzte wollen die zwei zusätzlichen Beine entfernen

Zwei der Beine des Mädchen seien "inaktiv", so Dr. Dhakad, weshalb nun erwägt werde, sie chirurgisch zu entfernen.

"Das kleine Mädchen ist derzeit in der Spezialabteilung für Neugeborene der Kinderabteilung des Kamla Raja Krankenhauses untergebracht", erklärt der Mediziner weiter. Das Kind werde nun von pädiatrischen Experten auf das Vorhandensein weiterer Fehlbildungen untersucht. Mithilfe medizinischer Test wolle man zudem sicherstellen, dass der Säugling gesund genug für den chirurgischen Eingriff sei.