Der Polizei in der indischen Hauptstadt Delhi ist ein dicker Fisch ins Netz gegangen: Sie hat den "größten Autodieb Indiens" festgenommen. Der 52-Jährige klaute in innerhalb von 24 Jahren tausende Fahrzeuge. Zudem verdiente er sein Geld mit anderen Straftaten.

Für die Polizei in Indien dürfte die Festnahme ein großer Erfolg sein: Sie hat den nach eigenen Angaben "größten Autodieb Indiens" festgenommen. Die Ermittler überführten den 52-jährigen Mann Ende August. Er soll über einen Zeitraum von 24 Jahren Autos im großen Stil geklaut und verkauft haben. Auf seine Kappe gehen den Beschuldigungen zufolge über 5000 gestohlene Fahrzeuge.

Anil Chauhan, der in Delhi wohnte und aus dem nordöstlichen Bundesstaat Assam stammt, soll mit seiner Bande seit dem Jahr 1998 Fahrzeuge in verschiedenen Orten des Landes geklaut haben. Diese soll der "größte Autodieb Indiens" im Nordosten Indiens sowie in Nepal verkauft haben. Außerdem wird er beschuldigt, im großen Still illegalen Waffenhandel betrieben und Nashorn-Hörnern geschmuggelt zu haben.

"Größter Autodieb Indiens" zuvor in 180 Fällen strafrechtlich in Erscheinung getreten

Dabei ist Chauhan der Polizei keineswegs ein Unbekannter. Er soll bereits in 180 Fällen strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. Die stellvertretende Polizeipräsidentin Shweta teilte mit, der 52-Jährige sei in der Vergangenheit mehrfach von der Polizei verhaftet worden – zuletzt im Jahr 2015. Demnach hat er bereits eine fünfjährige Gefängnisstrafe verbüßt. Nach seiner Verurteilung wurde sein gesamter Besitz beschlagnahmt und versteigert. Im Anschluss begann er, Diebstähle zu begehen. Die jahrzehntelangen Autodiebstähle brachten Chauhan viel Geld ein; er besitzt Immobilien in Delhi, Mumbai und den nordöstlichen Bundesstaaten.

Die Polizei kam dem Serien-Autodieb auf die Spur, nachdem die Aktivitäten illegaler Waffenlieferungen im Zentrum Delhis sprunghaft angestiegen waren. Chauhan wurde schließlich dank eines Hinweises überführt. Bei ihm wurden eine Pistole, Patronen und ein gestohlenes Motorrad sichergestellt. Nach erfolgten Vernehmungen fanden die Ermittler darüber hinaus fünf weitere Pistolen, Patronen und ein gestohlenes Auto. Welche Strafe dem "größten Autodieb Indiens" nun droht, bleibt abzuwarten.

