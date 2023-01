Sehen Sie im Video: Gleitschirmflieger-Notlandung auf einer Landstraße – diese Paraglider hatten einen Schutzengel.









Glück gehabt – diese Landung hätte auch anders ausgehen können.





Der Pilot eines Gleitschirmfliegers in der indischen Stadt Kodagu musste notlanden. Technisches Versagen ist laut lokaler Medien der Grund dafür gewesen.





Das Video einer Überwachungskamera zeigt die Landung mitten auf einer befahrenen Straße.





In dem Moment, in dem die Paraglider auf der Straße landen, kommt ihnen ein Auto entgegen.





Dieses kann durch eine blitzschnelle Reaktion ausweichen und kommt etwas von der Straße ab.





Der Pilot des Flugobjektes soll nur vier Monate Flugerfahrungen besessen haben.





Beide Insassen des Gleitschirmfliegers erlitten leichte Verletzungen.

