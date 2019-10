Bei dem Versuch ein Selfie am Paambaru-Damm in Uhtangarai zu machen, sind vier Menschen ertrunken. Unter ihnen auch ein frisch verheiratetes Ehepaar. Die indische Zeitung "The Hindu" berichtet, dass sechs Familienmitglieder in hüfthohem Wasser Selbstporträts machen wollten, als einer von ihnen plötzlich in eine Absenkung trat, ausrutschte und die anderen mit sich riss. Laut Medienberichten überlebte der Ehemann der frisch verheirateten Frau und konnte eine weitere Frau retten.

Häufiger Vorfälle in Indien

In den letzten 14 Tagen sind laut Medienberichten 15 Kinder in Indien ertrunken. Darunter wurden elf Fälle von Kindern unter zwölf Jahren verzeichnet. Laut der indischen Fachzeitschrift "Journal of Family Medicine and Primary Care" sind zwischen Oktober 2011 und November 2017 weltweit mindestens 259 Personen beim Versuch ein Selfie zu machen, gestorben. Dabei steht Indien an der Spitze der Statistik.

Quelle: "The Hindu" "Journal of Family Medicine and Primary Care"