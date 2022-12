Eine Flugbegleiterin der indischen Fluggesellschaft "IndiGO" und ein Passagier sind auf einem Flug in einen lautstarken Streit geraten, der teilweise mitgefilmt wurde. In den sozialen Medien ruft er gemischte Reaktionen hervor.

In einer Maschine der "IndiGo Airlines" auf dem Weg von Istanbul nach Delhi beschwert sich ein Fluggast über sein Essen. Er wollte plötzlich ein anderes Gericht als das, was er sich ursprünglich ausgesucht hatte. Doch aufgrund der angepassten Anzahl der Portionen konnte ihm dieser Wunsch nicht erfüllt werden. Als die Flugbegleiterin versucht, ihm diese Unannehmlichkeiten zu erklären, fängt der Gast an, immer unhöflicher zu werden.

Dann platzt der Mitarbeiterin der Kragen und die Lage eskaliert. Beide schreien sich gegenseitig an. Sie sagt dem aufgebrachten Passagier, dass ihre Kollegen schon angefangen hätten zu weinen und weist ihn in die Schranken: "Es tut mir leid, Sir, aber Sie können so nicht mit der Crew sprechen." Der Passagier nennt die Flugbegleiterin eine Dienerin, doch das lässt sie nicht auf sich sitzen: "Ich bin eine Angestellte und keine Dienerin!" Schließlich löst eine weitere Mitarbeiterin die Situation auf.

Ein Twitter-User filmte die Auseinandersetzung zwischen Personal und Gast und postet es später. Im Netz sorgt das Video sowohl für Zuspruch als auch für Hass. So behaupten einige Nutzer, dass die Reaktion der Flugbegleiterin unangebracht war. "Eigentlich ist der Kunde König und die Flugbegleiterin hätte nicht so ausrasten dürfen. IndiGo muss bei der Auswahl des Kabinenpersonals vorsichtig sein", so ein Nutzer.

Ein anderer kommentiert: "Der Kunde ist König, aber kein Gott ... indische Passagiere neigen im Allgemeinen dazu, Stewardessen oft zu misshandeln ... sie als selbstverständlich anzusehen und sie wie Diener zu behandeln."

Die Airline schreibt als Reaktion auf das Video "IndiGo ist sich der Bedürfnisse seiner Kunden bewusst, und es ist unser ständiges Bestreben, unseren Kunden eine zuvorkommende und problemlose Erfahrung zu bieten. Wir untersuchen den Vorfall und möchten versichern, dass der Komfort unserer Kunden immer unsere oberste Priorität war." Genauere Angaben wurden nicht gemacht. Ob die Mitarbeiterin noch im Dienst ist, bleibt ebenfalls unklar.