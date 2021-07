Popstar Yuni Shara aus Indonesien sorgt für Aufruhr in den sozialen Medien. Die Mutter möchte gemeinsam mit ihren Söhnen pornografische Inhalte anschauen, um sie aufzuklären. Das sagt eine Familienberaterin zu dieser Methode

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

Wie geht moderne Sexual-Aufklärung? Das mit den Blümchen und den Bienen hat sich spätestens mit dem Internetzeitalter wohl endgültig erledigt. Denn heutzutage kommen Kinder schon sehr früh mit pornografischen Inhalten in Berührung – und wissen, naja zumindest mehr oder weniger, wo der Hase lang läuft. In Indonesien will Popstar Yuni Shara aus der Not eine Tugend machen. Sie sagt: Ich werde mit meinen Söhnen Pornos schauen – um sie aufzuklären. Kann das gut gehen? Wir haben mit Familienberaterin Ruth Marquardt darüber gesprochen.

Indonesien: Popstar möchte eine "coole" Mutter sein

In den sozialen Medien Indonesiens ist der Teufel los. Der Grund: Wahyu Setyaning Budi, auch bekannt als Yuni Shara, wird dort massiv kritisiert, nachdem sie erzählt hat, dass sie mit ihren Teenager-Söhnen Pornos schauen will – um sie über Sex aufzuklären. Die Sängerin sagte, sie wolle nicht altmodisch sein und ihre Söhne dazu ermutigen, aufgeschlossener zu sein. "Also, ich denke, es ist besser, wenn ich sie frage: 'Was haltet ihr davon, gemeinsam Pornos zu schauen, ist das cool?'", verriet sie kürzlich in einem Interview mit der Youtuberin Venna Melinda, "und sie werden sagen: 'Boah, Mama, sei nicht so'."

Die jüngere Schwester der Sängerin, Kris Dayanti, lobte diese Idee. Sie besteht darauf, dass es wichtig sei, dass Kinder eine angemessene sexuelle Erziehung bekämen. "Meine Kinder sind auch sehr aufgeschlossen", so Shara weiter. "Heutzutage ist es für unsere Kinder unmöglich, keine Pornos zu sehen, egal ob es sich um 'Anime' oder andere Arten handelt, die heutzutage verfügbar sind."

Mit der eigenen Mutter Pornos gucken als Aufklärung – kann das funktionieren?

Für die meisten Jugendlichen dürfte es eine megapeinliche Vorstellung sein: Die eigene Mutter lädt dazu sein, mit ihr zusammen Pornos zu schauen – um sich damit aufklären zu lassen. Selbst wenn dahinter der sicher nicht verkehrte Gedanke steckt, den Jugendlichen den Unterschied zwischen Fiktion und Realität aufzuzeigen.

Die systemische Familienberaterin Ruth Marquardt hat dazu eine klare Meinung: "Pornos sind keine adäquate Methode, Jugendlichen Sex näherzubringen, ich würde es definitiv nicht so machen und so auch nicht empfehlen", erzählt sie uns. Pornos seien vor allem eine Möglichkeit, mit dem Thema Sex Geld zu verdienen. "Hier geht es nicht darum, wirklich über Sexualität, Gefühle, Leidenschaft und Beziehungen zu sprechen. Es geht darum, zu erregen und damit Geld zu verdienen."

"Diese Mutter halte ich für eine Selbstdarstellerin"

Ganz häufig ist es ja so, dass die Kinder selbst mit Fragen kommen und wissen wollen: Wie geht das mit dem Sex? Wie geht das mit Liebe und Beziehung? Wie sollten Eltern dann reagieren? "Die Fragen, die gestellt werden, beantworten und nicht mehr", sagt Marquardt. Es gebe auch viele gute Beratungsstellen, manchmal gute Sexualaufklärung in der Schule und häufig seien auch die Eltern von Freunden die besseren Ansprechpartner zum Thema Sexualität. "Das vermeidet Peinlichkeiten."

Sexualität sei etwas, was den Jugendlichen selbst gehöre, was schließlich jedem Menschen individuell gehöre. "Wer möchte schon mit seiner Mutter erregt auf dem Sofa sitzen und Pornos verstehen lernen?", sagt die Familienberaterin. "Üblicherweise verstehen die Jungs schon längst, was in Pornos abläuft. Da brauchen sie keine Erklärung. Diese Mutter halte ich für eine Selbstdarstellerin."

Sehen Sie im Video: Fast jeder konsumiert sie, kaum einer spricht offen darüber: Mit Pornos werden Milliarden verdient – vor allem im Netz. Was macht das mit uns? Wie verändert Pornografie Sexualität? Diese stern-Reportage sucht nach Antworten.