Sehen Sie im Video: Texaner isst fast nur rohes Fleisch – um sich mit der Natur zu verbinden.

















Dieser Mann ernährt sich ausschließlich von rohem Fleisch –zumindest fast... Er nennt sich „Liver King" also „Leber König", deswegen, weil er sich ausschließlich von tierischen Proteinen ernährt und zwar in seiner rohen Form. Darunter täglich ein Pfund rohe Leber. Hinter „Liver King" verbirgt sich Brian Johnson, ein 44-jähriger Influencer aus Texas, der sich fast immer ohne Hemd zeigt, um Zitat: „den Kampf unserer frühen Vorfahren zu ehren". In seiner TikTok-Welt geht es um einen Lebensstil, der darin besteht, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Kurz: Der „Liver King" ist ein Influencer, der seine Follower, die er Primals nennt, dazu ermutigt, das Leben unserer höhlenbewohnenden Vorfahren anzunehmen. Sein Workout ist laut seiner Aussage die Simulation der archaischen Jagd unserer Vorfahren. Und seine extreme Erscheinung, sein Auftritt und seine Sprüche erregen große Aufmerksamkeit, allein auf TikTok hat der Roh-Fleisch-Apostel 1,9 Millionen Follower. Kurios allerdings: Die überwiegende Anzahl der User, scheint dem 44-Jährigen nicht zu folgen, um seinen Lebensstil zu kopieren, sondern sich in Kommentaren über seine simulierte Jagd lustig zu machen. Ganz klar, der „Liver King hat einen Unterhaltungswert, aber er nutzt seine Reichweite auch um Menschen zu erreichen, die tatsächlich so aussehen wollen wie er und dem „Liver King" in seinem vermeinlich archaischen Lebenstil mit Nahrungsergänzungsmitteln und Proteinpulver nacheifern wollen.

