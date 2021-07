Sehen Sie im Video: Influencerin Georgie Clarke zeigt, wie sie ohne ihre Foto-Tricks aussieht.









Auf Instagram präsentiert sich die 36-Jährige ehemalige Olympiateilnehmerin so: In perfekter Pose, doch sie zeigt sich auch so: Sie zeigt ihre Dehnungsstreifen, sie zeigt ihre Wülste am Bauch und sie zeigt auch ihre Dellen am Po. Ihre Aussage, niemand ist perfekt und schon gar nicht immer. Perfekte Fotos? Ja, die gibt es auf Instagram zuhauf. Doch niemand soll glauben, dass ein Körper bei jedem Licht, aus jeder Perspektive und in jeder Pose gleich makellos anzusehen ist. Profis wie Clarke, wüssten, wie sie für Fotos posieren müssen, damit das Bild den Instagram-Normen entspricht. Entspannt im Alltag sieht auch Georgie Clarke nicht so dellen-, wulst-, kurz makellos aus. Damit will Georgie jungen Frauen Mut machen sich selbst zu lieben und nicht falschen Idealen nachzueifern.

