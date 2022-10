Sehen Sie im Video: "Mein Kopf ist explodiert" – Frau zeigt extrem geschwollenen Kopf nach Schönheits-OP.





















OP-Schock im Flugzeug.

Eine Britin befand sich auf dem Weg nach Hause im Flugzeug aus der Türkei.

Sie war für ein sogenanntes „Cat-Eye-Lifting", eine Schönheits-OP, in die Türkei geflogen.

Wie sie selber auf TikTok schreibt, sei auf dem Rückflug ihr Kopf explodiert.

6 Millionen Menschen haben ihren Post bereits gesehen. Viele User kommentieren die Videos und fragen,

„Kann das wirklich passieren?"

Der Only-Fans-Star erklärt, was vorgefallen ist:

Sie sei während des Fluges mit Kopfschmerzen aufgewacht, erzählt sie, dann sei sie auf die Toilette gegangen.

Untertitel: „Ich hörte ein lautes Plopp-Geräusch!"

„Sorry. Gleich darauf fühlte ich eine warme Flüssigkeit in meinem Nacken herunterlaufen, es war offensichtlich Blut."

Sie selber vermutet, dass OP-Nähte wegen des Kabinendrucks geplatzt seien.

Es war nicht die erste Schönheits-OP des Models, das auf dem Erotikportal Only-Fans ihre Kurven zahlenden Zuschauern präsentiert.

Dieses Mal verlief ihre OP allerdings nicht so glatt wie erwartet.

Mehr