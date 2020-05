Seine Cover von "Somewhere over the Rainbow" und "What a Wonderful World" machten den hawaiianischen Ukulelespieler, Singer-Songwriter und Aktivisten Israel „IZ“ Kamakawiwo'ole weltberühmt. Heute hätte er seinen 61. Geburtstag gefeiert.

Israel Kamakawiwo'ole liebte hawaiianische Musik

Kamakawiwo`ole wurde am 20. Mai 1959 in einem Vorort von Honolulu geboren. Er wuchs als Sohn einer einheimischen Familie auf, die eine Leidenschaft für hawaiianische Musik hatte. Bereits in jungen Jahren begann er mit seinem Bruder Musik zu machen. Die beiden wurden in ihrer Heimat gefeiert. Kamakawiwoʻole wurde nur 38 Jahre alt. Er starb am 26. Juni 1997 an den Folgen seiner krankhaften Fettsucht. Nach dem Tod des "Gentle Giant", der sich neben seiner Musik vor allem für die Menschen und Kultur Hawaiis einsetzte, ordnete Hawaii Staatstrauer an.

Im Jahr 1988 nahm Israel Kamakawiwo'ole das Cover von "Somewhere over the rainbow" auf. Damals hätte er nicht gedacht, dass er mit diesem Song weltberühmt werden würde.

Quelle: "GoogleWatchBlog", Wikipedia