Sehen Sie im Video: Strandbesucherin entdeckt merkwürdiges Gebilde.

















Es erinnert an ein Tentakel – hat aber keine Saugnäpfe. Dieses seltsame Gewebegebilde ist an einem Strand auf Magentic Island im australischen Queensland an Land gespült worden.





Eine TikTokerin teilt die Entdeckung auf ihrem Kanal. Hier bricht eine rege Diskussion darüber aus, worum es sich handeln könnte. Einige Nutzer vermuten, dass es der abgetrennte Penis eines Wales sei.





Experten halten sich mit einem finalen Urteil allerdings zurück. Die australische Wal-Expertin Vanessa Pirotta sagt ggü. dem US-Magazin „Newsweek“:





„Es wurde mit einem Wal-Penis verglichen, weil die Form und Größe Ähnlichkeiten damit aufweisen. In Wirklichkeit könnte es aber irgendein Teil von einem marinen Lebewesen sein, zum Beispiel die Leber eines Hais.“





Der Walforscher Olaf Meynecke geht ggü. dem britischen „Guardian“ davon aus, dass es sich wahrscheinlich um den Teil eines marinen Säugetiers handelt. Um herauszufinden, was es ist, müsste es genauer untersucht werden.





Um welches Organ es sich auch handelt, der seltsame Fund hat die Aufmerksamkeit der Zuschauer gefesselt. Mehr als drei Millionen Mal wurde das Video bereits angeschaut.

Mehr