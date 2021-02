Erdrutsch zerstört Friedhof in Italien – Hunderte Särge stürzen in die Tiefe

Küstenort in Ligurien Erdrutsch zerstört Friedhof in Italien – Hunderte Särge stürzen in die Tiefe

Nach einem Erdrutsch im italienischen Küstenort Camogli in Ligurien sucht die Polizei nach Dutzenden im Meer schwimmenden Särgen und menschlichen Überresten. Eine Ursache für die Katastrophe konnte bisher nicht festgestellt werden.

In dem italienischen Küstenort Camogli sind bei einem Erdrutsch Teile des über dem Meer liegenden Friedhofs in die Tiefe gestürzt. Hunderte Särge und die Überreste der Toten vielen dem Unglück zum Opfer. Wie Bürgermeister Francesco Olivari am Dienstag bestätigte, hält die Suche nach dem Großteil der Särge weiter an. Feuerwehr, Küstenwache und zivile Helfer aus der Bevölkerung hatten schon kurz nach dem Abbruch unterhalb des an der Steilküste gelegenen Friedhofs mit Booten die Bergung aus dem Meer gestartet.

Rund 200 Gräber vom Unglück betroffen

Nach italienischen Agenturberichten könnte es sich um rund 200 Särge und andere Gegenstände aus den Gräbern handeln. Arbeiter, die auf dem Friedhof tätig waren, hatten ein lautes Geräusch gehört, dann brachen die Außenmauer und ein Stück des Geländes weg. "Ein Teil der abgestürzten Überreste liegt wohl auch am Hang unter dem Geröll", erläuterte Olivari.

Die Ursache des Erdrutsches in der bei Touristen beliebten Region mit vielen felsigen Steilküsten bei Genua war zunächst offen. Laut Olivari könnten aber starke Regenfälle in den vergangenen Jahren den Untergrund verändert haben. Bei dem Erdrutsch gab es keine Verletzen. Experten sahen zunächst keine große Gefahr für andere Gebäude in der Nähe. Camogli ist ein historisches Hafenstädtchen mit einer mittelalterlichen Verteidigungsburg.