Hier finden Sie einen etwas anderen Jahresrückblick: stern-Redakteure zeigen praktische Produkte, die ihnen 2020 den Alltag verbessert haben.

Seien wir ehrlich: Wenn wir an dieses Jahr zurückdenken, fallen uns nicht nur schöne Momente ein. Weihnachten ohne die große Familie, kaum noch Treffen mit Freunden und an Urlaub ist zur Zeit gar nicht zu denken. Umso besser, wenn man zwischendurch im Alltag etwas entdeckt, was einem ein wenig Freude bereitet oder die Arbeit erleichtert.

Falls Sie dieses Gefühl kennen, geht es Ihnen vielleicht wie unserer Kollegin Wiebke Tomescheit, die sich in den vergangenen Monaten einen neuen Staubsauger gekauft hat und seitdem glücklich die Wohnung putzt. Es sind eben manchmal die kleinen Dinge.

Produktlieblinge der Redaktion

Hier finden Sie neun Produkte, mit denen sich die stern-Redakteure das Leben in diesem Jahr ein kleines bisschen besser gemacht haben:

"Die Corona-Pandemie hat auch die stern-Redaktion ins Mobile Office getrieben, Ess- zu Schreibtischen gemacht, Wohnzimmer und Küchen in Büros verwandelt. Das hat in meinem Fall im Prinzip auch ganz ausgezeichnet funktioniert, aber eines habe ich doch schmerzlich vermisst: meinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich arbeite nämlich gern zwischendurch im Stehen, um meinen Rücken zu entlasten. Um Abhilfe zu schaffen, habe ich mir einen Aufsatz bestellt, der auch hervorragend funktioniert. Eine der besten Anschaffungen des Jahres."

Patrick Rösing

"Wenn ich morgens aufwachte, wollte ich meist nur eines: ein großes Glas Wasser. Durstig und mit trockenem Mund schlurfte ich dann in die Küche. Seit ein paar Monaten steht, ach was, thront nun ein Luftreiniger der Firma Dyson in meinem Schlafzimmer. Der kann die Luft nicht nur filtern, sondern auch befeuchten. Meine Frau war erst skeptisch, als der Koloss in unsere Wohnung einzog. Doch sie musste schnell zugeben: Die Raumluft ist jetzt viel angenehmer. Nun überlegen wir uns sogar, eine Mini-Variante fürs Kinderzimmer zuzulegen."

Christoph Fröhlich

"Im vergangenen Winter habe ich zum ersten Mal die Darts-WM aufmerksam verfolgt und bin dem Spiel mit den Pfeilen direkt verfallen. Im Januar musste eine eigene Dartscheibe für zu Hause her. Unwissend, wie sich 2020 entwickeln würde, war das die beste Investition, denn Darts kann man wunderbar in den eigenen vier Wänden spielen. Auch dieses Jahr läuft wieder die Darts-WM und das sorgt für willkommene Abwechslung. Wer eine eigene Scheibe besitzt, kann nach den Spielen der Profis einfach selbst eine Runde werfen. Wer weiß, vielleicht ist irgendwann auch eine 180 drin."

Hannah Leonhard

"Da ich, wie die meisten anderen Menschen auch, in diesem Jahr viel Zeit zu Hause verbracht habe, habe ich meinen Balkon ein bisschen verschönert. In mühevoller Kleinarbeit habe ich dabei ein Lichternetz an die Decke meines Balkons geklebt – und habe jetzt einen leuchtenden Sternenhimmel, wenn ich abends draußen sitze. Was mich bei dieser Bastelarbeit besonders fasziniert hat, ist das Outdoor-Klebeband, das ich dafür benutzt habe. Seit dem Sommer hält es bombenfest an der Balkondecke und das Hamburger Wetter konnte ihm bisher nichts anhaben."

Julia Rieke

"Dieses Jahr habe ich zu Hause nicht nur viel gearbeitet, sondern auch gekocht. Was mich beim allerdings unfassbar nervt, ist das ständige Schnibbeln von Gemüse. Deswegen habe ich mir n diesem Jahr einen sehr praktischen Haushaltshelfer für die Küche gekauft. Das Gerät kenne ich noch aus meiner Kindheit vom Teleshopping-Kanal und fand es daher eigentlich immer ein bisschen albern. Aber ich spare damit einfach jeden Tag extrem viel Zeit. Selbst harte Lebensmittel wie Möhren, Kohlrabi oder Kürbis kann man damit entspannt und schnell kleinhacken. Alle 18 Teile des Sets brauchte ich bislang zwar noch nicht, aber die drei Auffangschalen sind praktisch, weil man das Gemüse so auch mit einem Deckel über Nacht im Kühlschrank lassen kann. Das meiste Gemüse muss man immer noch schälen, aber das Zerkleinern geht buchstäblich im Handumdrehen. Ein kleiner Nachteil ist, dass das Gerät sehr laut ist und man ihn schlecht benutzen kann, wenn das Kind Mittagsschlaf macht. Aber dafür kann man sich dazulegen, weil man nur halb so viel Zeit zum Kochen braucht wie sonst."

Finn Rütten

"Ich arbeite seit mehreren Monaten von zu Hause aus. Das stört mich zwar überhaupt nicht, meinen Rücken aber leider schon. Nachdem ich Krankengymnastik verschrieben bekommen habe, machte ich Bekanntschaft mit einer Pilates-Rolle, die meine Physiotherapeutin hin und wieder einsetzte. Durch die Übungen darauf konnten meine Beschwerden deutlich gelindert werden, sodass ich mir mein eigenes Exemplar für Zuhause bestellt habe. Die Therapie ist mittlerweile beendet, die Übungen machen ich jedoch weiterhin."

Anna-Lena Stefanski

"Wenn es 2020 ein Produkt gibt, das mich im Alltag begeistert hat, ist es definitiv 'Daysy': Das kleine Gerät sieht zwar erst einmal unscheinbar aus, hat aber wirklich was drauf. Es ist ein Fruchtbarkeits-Tracker, der die Basaltemperatur misst und anhand dessen anzeigt, wann man fruchtbar ist und wann nicht. Das Gerät weiß nach einiger Zeit aber auch, wann die Menstruation ansteht und kann einem sogar anzeigen, wenn man schwanger ist. Anhand der Temperatur und weiterer Daten, die man 'Daysy' mitgibt, erstellt sie Prognosen, die man in einer App ganz praktisch abrufen und sogar mit seinem Partner teilen kann. Ein tolles Tool, um seinen Zyklus noch besser kennenzulernen, auf Hormone zu verzichten und sich wieder mehr mit sich und seinem Körper zu beschäftigen – und stylisch ist das kleine Helferlein auch noch."

Mareike Fangmann

"Für normale Staubsauger braucht man mindestens drei Arme und muss sich ständig bücken. Akkusauger hingegen sind entweder zu schwach, um Spinnen wegzusaugen, oder kosten eine Trilliarde Euro, weil sie aus dieser schicken schwedischen Fabrik kommen. Ein Dilemma. Ich hatte keine Trilliarde Euro, aber habe jetzt trotzdem einen richtig starken, kabellosen und dazu noch gutaussehenden Akkustaubsauger. Das Teil nennt sich Roidmi X20, ist kompakt, ziemlich leicht und kann mit einem Extra-Zusatz sogar gleichzeitig saugen und wischen. Ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die jahrelang mit einem ganz normalen Staubsauger gelebt und gesagt haben, dass für das bisschen regelmäßiges Saugen, noch dazu in einer überschaubar großen Wohnung, so eine Investition totaler Quatsch wäre. Aber seit dieser Anschaffung ist Staubsaugen einfach so viel besser. Der Roidmi hat übrigens auch eine LED-Lampe unten an der Bodendüse, die jeden Staubkrümel auf dem Parkettboden sichtbar macht. Das ist erstmal erschütternd, dann aber umso befriedigender."

Wiebke Tomescheit-Bösenberg

"Ich war schon immer eher ein kreativer Mensch. Doch wie es oft so ist, kommen die besten Einfälle meist genau in den Situationen, in denen man sie nicht oder nur schwierig festhalten kann und am Abend sind sie schon längst wieder verflogen. Für die spontanen Impulse kam mir 2020 die Idee, ein kleines Buch anzulegen, das stets bei mir lag, und das war tatsächlich eine der besten Anschaffungen des Jahres. Inzwischen ist es gefüllt mit vielen Erinnerungen, spontanen Skizzen und Zitaten, die den Rückblick vor allem auf dieses verrückte Jahr um einiges verschönern."

Luisa Wollert

