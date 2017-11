Jamaika-Parteien mit Zuversicht in «Woche der Entscheidung»

Berlin - Nach langem Gerangel starten die vier Jamaika-Parteien optimistisch auf die Zielgerade der Sondierungen. In der zweiten Verhandlungsetappe habe man «deutliche Fortschritte erarbeitet», bilanzierte der CDU/CSU-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer am Rande der Sondierungen in Berlin. «Die nächste Woche wird dann die Woche der Entscheidung.» Konfliktthemen etwa beim Verkehr blieben aber strittig. Auch atmosphärisch gab es erneut Irritationen. Am Sonntag wollen die Verhandlungsführer über Themen für mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden.