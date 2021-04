Es ist jedes Jahr ein Spektakel in Japan, wenn die Kirschbäume blühen und ihre rosafarbene Blütenpracht zeigen. Dieses Jahr begann die Blütezeit so früh wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht mehr. Eine Rolle dürfte auch der Klimawandel spielen.

Die Inselnation Japan ist neben Sushi und Manga vor allem auch für seine weltberühmte Kirschblüte bekannt. Wenn die Kirschbäume im Land blühen, ist das ein großes Ereignis, das – noch vor der Corona-Pandemie – auch Besucher*innen aus der ganzen Welt anzieht. Immerhin ist die Blütenpracht ein besonders schönes Fotomotiv.

Die Kirschblüte in diesem Jahr dürfte in Japan aber auch aus einem anderen Grund etwas Besonderes sein: Sie ist die früheste seit gut 1200 Jahren, wie Daten der Universität Osaka zeigen, über die die britische BBC berichtet.

Aufzeichnungen über Kirschblüte seit dem Jahr 812

Die Daten beziehen sich dabei auf Kyoto, Japans alte Kaiserstadt. Dort sei der Höhepunkt der Blüte am 26. März erfolgt. In anderen Teilen des Landes hat es auch schon früher geblüht, etwa in Hiroshima. Dort begann die Blüte am 11. März – womit der Rekord aus dem Jahr 2004 gebrochen wurde.

In Kyoto war der Frühling bisher ungewöhnlich warm. Das letzte Mal, als die Kirschblüte so früh begann, war laut Daten am 27. März 1409. Die Aufzeichnungen über die Blüten gehen bis ins Jahr 812 zurück. Das macht die Daten auch so besonders.

"Ich habe die phänologischen Daten für das volle Blühdatum des Kirschbaums (Prunus jamasakura) aus vielen Tagebüchern und Chroniken gesucht und gesammelt, die Kaiser, Aristokraten, Gouverneure und Mönche in Kyoto in historischer Zeit geschrieben haben", wie der Wissenschaftler Yasuyuki Aono von der Universität Osaka schreibt. Phänologie befasst sich mit wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen in der Natur im Jahresablauf.

Kirschblüte früher in Japan – Klimawandel als eine Ursache

Doch es zeichnet sich allerdings sein Trend ab, der Richtung frühere Blüte geht, wie die Daten zeigen. Zunehmend frühe Blüten in den letzten Jahrzehnten dürften auf den Klimawandel zurückzuführen sein, sagen Wissenschaftler, wie BBC berichtet. In einem Artikel in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Biological Conservation" aus dem Jahr 2009 heißt es etwa, dass Urbanisierung (Verstädterung) eine Auswirkung auf den Beginn der Blüte habe. Und: "(…) eine frühe Blüte ist mit einer größeren Reaktion auf Temperaturschwankungen verbunden."

"Die Kyoto-Kirschblüten-Aufzeichnung ist aufgrund ihrer Länge und der starken Empfindlichkeit der Blüte gegenüber Frühlingstemperaturen unglaublich wertvoll für die Erforschung des Klimawandels", sagte Benjamin Cook, Wissenschaftler an der Columbia University, der Zeitung "Washington Post". "Seit dem 19. Jahrhundert hat die Erwärmung zu einem stetigen Trend zu früherer Blüte geführt, der bis heute anhält", so Cook. "Ein Teil dieser Erwärmung ist auf den Klimawandel zurückzuführen." Ein anderer Teil sei wahrscheinlich auch auf einen verstärkten Wärmeinseleffekt zurückzuführen, der auf die Urbanisierung zurückgehe.

Kirschblüte hat in Japan große Bedeutung

Eine frühe Blüte ist aber auch ein Problem: Wenn eine Pflanze – wie etwa der Kirschbaum – früher blühe, sei sie niedrigeren Temperaturen und Frost im Frühjahr stärker ausgesetzt, so Theresa Crimmins vom USA National Phenology Network in der "Washington Post". Wenn die Blüten durch Frost beschädigt seien, habe dies negative Auswirkungen auf die Fruchtbildung und Obstkulturen. Auch bei der Bestäubung durch Bienen könne es Probleme geben. Die Insekten könnten außerdem durch die frühe Blüte weniger Nahrung bekommen.

Die Kirschblüte in Japan, auch "Sakura" genannt, gehört zu den Höhepunkten in dem ostasiatischen Land. Sie gilt als Symbol für Erneuerung, Vitalität und Schönheit. Die Japanerinnen und Japaner warten sehnsüchtig auf dieses Ereignis und gehen im Park Picknicken oder feiern es mit "Hanami" – eine Tradition, bei der im Frühjahr die Schönheit der Kirschblüte gefeiert wird, oft auf Kirschblütenfesten. Geschäfte und Supermärkte schmücken sich mit blühenden Kirschbäumen – die allerdings aus Plastik sind.

Sogar die Medien im Land verfolgen die Blütezeit und ihren Beginn sehr genau und veröffentlichen Vorhersagen, die auch vom meteorologischen Institut des Landes kommen.

Weitere Quellen: Japan Rail Pass, NRK, "Japan Forward"