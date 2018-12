Jeder Deutsche kauft halbes Kilo Weihnachtssüßigkeiten

Düsseldorf - Rund ein halbes Kilo Weihnachtssüßigkeiten kauft jeder Verbraucher in Deutschland im Durchschnitt in der Weihnachtszeit. In der vergangenen Weihnachtssaison gaben die Bundesbürger dafür rund 621 Millionen Euro aus. Das waren etwa vier Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus einer Studie des Marktforschers Nielsen hervorgeht. Den ersten Platz in der Hitliste der Weihnachtsüßigkeiten belegen Nielsen zufolge nach wie vor Schokoladenfiguren - allen voran natürlich der Schokoladennikolaus.