Jeder Zweite sieht neue Jugendbewegungen

Wen kann meine Schwester zu Rate ziehen, um ihre Pflegestufe zu erhöhen?

meine Schwester (64 J.) wohnt in Tübingen. sie ist sowohl blind als auch schwerhörig, sie ist ausserdem inkomplett tetraplegisch, d.h. sie sitzt im Rollstuhl und ist ohne fremde Hilfe nicht in der Lage, das Haus zu verlassen. Sie ist seit ihrem 23. Lebensjahr behindert, allerdings hat sich der Zustand extrem verschlechtert, denn sie wohnt zwar immernoch alleine, hat aber inzwischen einen sehr aufwendigen Pflegebedarf. In einer Reha-Massnahme Anfang des Jahres wurde vom Sozialarbeiter eine Erhöhung der Pflegestufe empfohlen, allerdings braucht sie dafür Hilfe von jemandem, der ins Haus kommt zur Beratung! Wer könnte das sein? Danke! (ich lebe im Ausland, kann deshalb schlecht vor Ort eingreifen!)