Kurz nach seiner Landung versprach Jeff Bezos weitere Flüge ins All. Zuvor war der derzeit reichste Mensch der Welt mit einem Raumschiff seiner Firma Blue Origin zum Rand des Weltraums geflogen.

Mindestens zwei weitere Flüge soll es noch in diesem Jahr geben − das verkündete die Raumfahrtfirma Blue Origin nach dem Kurztrip von Amazon-Gründer Jeff Bezos. "Die Nachfrage ist sehr hoch", sagte der 57-Jährige nach der Landung am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Wir gehen auf 100 Millionen Dollar in Ticketverkäufen zu." Nach den zwei Flügen noch in diesem Jahr müsse man sehen, wie es im nächsten Jahr weitergehe.

Jeff Bezos möchte erneut ins All

Auch er selbst würde sofort wieder ins All fliegen, sagte der nach Angaben des "Forbes"-Magazins reichste Mensch der Welt. "Selbstverständlich! Wie schnell können wir das Ding wieder betanken?", witzelte Bezos. Zuvor hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Mark ("dem lustigsten Menschen, der je im Weltall war"), einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer an Bord des Raumschiffs "New Shepard" einen insgesamt rund zehnminütigen All-Ausflug unternommen.

Der Beginn des Weltraum-Tourismus

Bereits rund zehn Tage zuvor hatte mit dem Briten Richard Branson ein anderer Milliardär sein eigenes Raumschiff getestet. Auch Branson erhofft sich einen Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraum-Tourismus. Kritiker werfen den Milliardären allerdings vor, ohne Rücksicht auf das Klima und weitgehend ohne wissenschaftliche Forschungsinteressen sehr viel Geld zu verschwenden.

Der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (UN), David Beasley, beispielsweise gratulierte Bezos zum All-Ausflug – rief ihn per Twitter aber auch erneut dazu auf, sich für die Hunger leidenden Menschen auf der Erde einzusetzen. "Wie du vom Weltraum aus gesehen hast, ist die Erde ein ganz besonderer Ort. 41 Millionen Menschen stehen an der Schwelle zur Hungersnot. Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe."

Sehen Sie in diesem Video: Auf seiner zehnminütigen Reise erreichte Bezos am Dienstag eine Höhe von 107 Kilometern und flog damit an die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum.