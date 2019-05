Jemen: Huthi-Rebellen melden Rückzug aus Hafenstadt

Rechte des Käufers bei der Lieferung einer mangelhaften Ware

Hallo, ich habe am 04.02.2019 einen Kaffeeautomaten Online (mit PayPal Zahlung) gekauft. Lieferung erfolgte am 25.02.2019. Am 27.02.2019 bin ich zur Reha gegangen und am 30.03.2019 zurück gekommen. Nach der Rückkehr habe ich mehrere Mängel festgestellt und beim Lieferanten diese reklamiert und wollte zuerst das Gerät zur Reparatur zurückgeben, aber der Verkäufer hat mich jedes mal nur online oder telefonisch instruiert (insgesamt 4 mal), wie ich die Maschine in Gang bringen kann. Die Mängel tauchen aber immer wieder auf und ich habe den Lieferanten zur Rücknahme der Ware aufgefordert. Daraufhin bietet er mir eine Reparatur ohne Anerkennung einer Rechtspflicht! Ist das richtig? Was muss ich nun tun? Vielen herzlichen Dank für Euer Feedback und beste Grüße