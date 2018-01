Jugendlicher stirbt vermutlich an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Mühlheim an der Ruhr - Ein 14-Jähriger ist vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Angehörige hätten ihn bewusstlos im Haus gefunden, sagte eine Polizeisprecherin in Mühlheim an der Ruhr. Rettungskräfte hätten ihn ins Freie gebracht und reanimiert, aber nicht mehr retten können. Zwei Sanitäter wurden laut Feuerwehr nach dem Einsatz wegen einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Gerät, das Kohlenmonoxid in der Luft misst, sei angeschlagen. Ein Feuerwehr-Sprecher erklärte, er geht davon aus, dass der Fall im Zusammenhang mit einer defekten Gastherme steht.