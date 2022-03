Wikileaks-Gründer Julian Assange und seine Verlobte Stella Moris wollen sich im Londoner Hochsicherheitsgefängnis das Ja-Wort geben. Zur Trauung sind nur vier Gäste und zwei Trauzeugen zugelassen.

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks Julian Assange und seine Verlobte Stella Moris wollen im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh heiraten. Das Paar hatte während Assanges Asyl in der Botschaft Ecuadors in London zwischen 2012 und 2019 zusammengefunden und hat zwei Kinder.

Julian Assange und Stella Moris: Kaum Zeit für Zweisamkeit

Nach Angaben von Unterstützern sind bei der standesamtlichen Trauung hinter den Gefängnismauern nur vier Gäste und zwei Trauzeugen zugelassen. Moris werde ein Brautkleid der Designerin Vivienne Westwood tragen, Assange einen Kilt der Modeschöpferin, der an die schottische Herkunft seiner Familie erinnern soll, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Gäste und Trauzeugen müssen das Gefängnis nach der Zeremonie den Angaben zufolge sofort verlassen. Assange und Moris werde lediglich eine kurze Zeit der Zweisamkeit erlaubt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Wikileaks-Kreisen.

Moris will sich am Nachmittag mit Unterstützern vor dem Gefängnis treffen und eine Stellungnahme abgeben, bevor sie einen Kuchen anschneidet. Menschen wurden ermutigt, in anlassgemäßer Kleidung zu erscheinen und Blumen mitzubringen.

Berufungsantrag gegen Auslieferung abgelehnt

Die von Assange und Moris lange geplante Hochzeit wird überschattet von der Ablehnung eines Berufungsantrags beim Supreme Court gegen die Auslieferung des gebürtigen Australiers an die USA. Das oberste britische Gericht hatte eine Berufung in der vergangenen Woche als unzulässig abgewiesen. Nun liegt die Entscheidung bei Innenministerin Priti Patel.

Der Chefredakteur der Enthüllungsplattform, Kristinn Hrafnsson, forderte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf, sich klar auf der Seite Assanges zu positionieren. "Ich bin nicht vollkommen zufrieden", sagte Hrafnsson der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob sich die Grünen-Politikerin ausreichend für den Wikileaks-Gründer eingesetzt habe.

Prozess in London Boris Becker: seine Erfolge, seine Frauen, seine Finanzen 1 von 36 Zurück Weiter Zurück Weiter An der Hand seiner aktuellen Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro kommt Boris Becker zum Londoner Southwark Crown Court. Dort beginnt am 21. März ein dreiwöchiger Prozess gegen den früheren Tennisspieler. Becker war im Juni 2017 vom Londoner High Court of Justice für zahlungsunfähig erklärt wurden. Seitdem läuft ein Insolvenzverfahren. In diesem Zusammenhang muss sich der dreimalige Wimbledon-Sieger nun wegen verschiedener Vorwürfe in einem Strafprozess verantworten. Bei den mehr als 20 Anklagepunkten geht es unter anderem darum, dass Becker versucht haben soll, Geld und Wertgegenstände, etwa Trophäen, sowie Immobilien dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen. Der 54-Jährige streitet das ab. Ihm könnten theoretisch bis zu sieben Jahre Haft drohen. Mehr

Noch im vergangenen September hatte das Team Baerbocks auf die Frage einer Bürgerin auf der Webseite "Abgeordnetenwatch.de" die sofortige Freilassung Assanges gefordert. Hrafnsson rief dazu auf, Druck auf Baerbock auszuüben. "Es sollte nicht ohne Kritik durchgehen, wenn Menschen nicht zu ihrer Unterstützung stehen, nur weil sie eine Machtposition einnehmen", so der Wikileaks-Chef.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem 50-Jährigen drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll. Assange sitzt seit rund drei Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Haft.