Wenn dieses Paar in ein paar Jahren 30 wird, sind ihre Kinder bereits erwachsen. Tasia (23) und Drew (25) Taylor aus den USA sind die Erziehungsberechtigten von Tamiray (15) und Rory (13). Die Geschichte der ungewöhnlich jungen Familie sehen Sie im Video.





Nach SWNS-Angaben beschloss das junge Lehrer-Ehepaar im vergangenen Jahr, Pflegekinder aufzunehmen.





Tasia kannte Rory bereits, denn sie war ihre Schülerin. Seit Dezember 2022 ist sie offiziell adoptiert.





Tamiray ist nicht adoptiert, aber ebenfalls Teil der jungen Familie. Tasia ist ihre Cousine und besitzt mittlerweile das gesetzliche Sorgerecht.





Warum die beiden Töchter eine neue Heimat benötigten, ist nicht bekannt. Laut Tasia habe bei beiden aber ein Heilungsprozess eingesetzt:





„Es ist so schön zu sehen, wie die Mädchen als Schwestern miteinander umgehen, nachdem sie so viele Trennungen und schwere Verluste erlitten haben. Sie lernen wieder zu lieben und zu vertrauen, und ich bin einfach froh, dass ich Teil dieser Reise sein darf.“





Im Netz erhalten die jungen Eltern auch jede Menge negativer Meinungen.





„Die Leute haben ständig etwas zu dem Thema zu sagen und unsere Anfragen als Eltern werden nicht immer ernst genommen.“





Trotzdem sagt das Paar, dass die Entscheidung das Beste sei, was die beiden je gemacht hätten.

