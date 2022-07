Feuerwehrleute bereiten ihren Einsatz für Löscharbeiten während der Waldbrände des Oak Fire in Kalifornien vor

"Explosiver" Waldbrand wütet in Kalifornien nahe Yosemite Nationalpark

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein massiver Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasend schnell auf einer Fläche von fast 5000 Hektar aus und bedroht den Yosemite Nationalpark.

Das Feuer in Kalifornien habe sich geradezu "explosiv" ausgebreitet, erklärten die örtlichen Behörden am Samstag. Demnach war es am Freitag ausgebrochen und breitete sich auf rund 4800 Hektar Land aus. Der massive Waldbrand bedroht den Yosemite Nationalpark mit seinen bekannten Riesenmammutbäumen.

Das "Oak Fire" in Kalifornien wütet vor allem im Bezirk Mariposa östlich von San Francisco und hat bereits zehn Häuser zerstört und fünf weitere beschädigt. Tausende weitere könnten den Flammen zum Opfer fallen. Die Brandaktivität sei weiterhin "extrem", hieß es. Mehr als 6000 Menschen wurden laut einem Sprecher der kalifornischen Feuerwehr evakuiert. Knapp 2700 Häuser seien von dem Brand bedroht.

Kalifornien: Brandeindämmung könnte noch eine Woche dauern

Fast 2100 Einsatzkräfte kämpften mit 225 Löschfahrzeugen und 17 Helikoptern gegen die Flammen an. Extreme Trockenheit, starke Winde und hohe Temperaturen hatten zu einer raschen Ausbreitung geführt. Aufnahmen zeigten ein Gebäude in Flammen und lichterloh brennende Bäume, die von dichten Rauchwolken umgeben waren.

Nach Angaben des kalifornischen Ministeriums für Forstwirtschaft und Feuerschutz war der Brand am Samstag noch nicht eingedämmt. Die "Los Angeles Times" berichtete unter Verweis auf Behördenvertreter, dies könne noch eine Woche dauern.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, rief am Samstag den "Notstand" im Mariposa County aus. Augenzeugen veröffentlichten in Onlinenetzwerken Fotos eines riesigen Wirbels aus dichtem Rauch, der wie ein Tornado über dem Wald aufstieg. Dieses gefährliche Phänomen, ein Pyrocumulus oder eine Feuerwolke, kann den Brand weiter anheizen.

Ein Mann berichtete dem Sender CNN, dass das Haus seiner Eltern durch das Feuer niedergebrannt sei. Sie hätten seit 37 Jahren in ihrem Haus in Mariposa gelebt. "Es ist ziemlich traurig zu sehen, dass das Haus weg ist, in dem ich aufgewachsen bin", sagte er. "Das trifft einen schwer."

Behörden befürchten dieses Jahr besonders heftige Waldbrände

Der unter einer anhaltenden Dürre leidende Westen der USA hat in den vergangenen Jahren Waldbrände von außergewöhnlichem Ausmaß und hoher Intensität erlebt. Gleichzeitig zieht sich die Brandsaison immer länger hin. Für dieses Jahr befürchten die Feuerwehren besonders heftige Waldbrände.

Auch andere Teile des Landes erlebten am Wochenende eine extreme Hitzewelle, die am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen könnte. Der Nationale Wetterdienst warnte vor "extrem drückenden" Temperaturen unter anderem im Osten. In der Hauptstadt Washington waren für Sonntag Temperaturen von über 38 Grad vorhergesagt.

In New York stieg das Thermometer am Samstag bereits auf rund 35 Grad. Die Bürgermeisterin von Boston, Michelle Wu, rief wegen der hohen Temperaturen den "hitzebedingten Notstand" aus, der unter anderem längere Öffnungszeiten von Schwimmbädern ermöglicht.

Im Juli hatten auch die Menschen in Westeuropa unter hohen Temperaturen gestöhnt, im März und April hatte sich in Indien extreme Hitze breit gemacht. Die weltweite Häufung der Hitzewellen ist Wissenschaftlern zufolge das Ergebnis der Klimakrise.