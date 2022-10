Mehrere Power Rangers retten eine Frau vor einem Angreifer – was klingt wie ein Scherz, ist in Kalifornien wirklich so passiert. Die kostümierten Kellner eines Restaurants in Oakland konnten den Angreifer einer Passantin in die Flucht schlagen.

Diese Retter sind Superhelden – und zwar im wahrsten Sinne. Denn als "Power Rangers" verkleidet, gelang es mehreren Restaurant-Angestellten in Oakland (Kalifornien, USA), einen Mann in die Flucht zu schlagen. Der hatte vorher eine Frau bedroht und randaliert. Später konnte die Polizei ihn festnehmen. Obendrauf zeigte sich das Restaurant noch spendabel – und zwar bei allen anwesenden Gästen.

Kellner servieren im Kostüm

Was nach einem schrägen Fiebertraum klingt, ist im kalifornischen Oakland wirklich passiert. Acht Mitarbeiter des japanischen Suppenrestaurants "Noka Ramen" servierten ihren Gästen gerade Gerichte, als ein Mann eine Frau bedrohte und sie in den Würgegriff nahm. Die verängstigte Frau suchte in dem Restaurant nach Hilfe – und fand sie in den entschlossenen Kellnern im Superheldenkostüm der "Power Rangers".

Als zwei Mitarbeiter den Mann aufforderten, die Frau in Ruhe zu lassen und das Restaurant zu verlassen, richtete der Mann seine Aggressionen gegen die Kostüm-Kellner. Währenddessen konnte sich die Frau in der Küche in Sicherheit bringen. Mit vereinten Kräften verwies die Restaurant-Belegschaft den Schläger aus dem Laden. Der kam zwar später mit einem anderen Mann zurück, doch schließlich nahm die Polizei den Randalierer in Gewahrsam.

"Power Rangers" stammen aus Action-TV-Serie

"Power Rangers" ist eine US-Fernsehserie aus den 90ern, mittlerweile gibt es 28 Staffeln und drei Filme. Als Huldigung an die Superhelden servieren die Angestellten im "Noka Ramen" in passenden Kostümen.

Bekannt wurde der Vorfall durch eine Twitter-Nutzerin, die zum gleichen Zeitpunkt im Restaurant aß. Für sie und alle anderen anwesenden Besucher ging das Essen aufs Haus.