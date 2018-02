In Los Angeles ist ein Tesla in einen stehenden Feuerwehrwagen gerast. Der Automobilhersteller gibt an, dass der Fahrer den Selbstfahr-Modus eingeschaltet hatte. Allerdings handelt es sich bei dem System nur um einen Fahrassistenten. "Möglicherweise hat die automatische Geschwindigkeitsanpassung nicht jedes Hindernis ausmachen können und das Fahrzeug konnte nicht bremsen, da es das stehende Hindernis nicht wahrgenommen hat." Es werden nun Nachforschungen angestellt, um herauszufinden, ob die Schuld bei Tesla oder dem Fahrer lag. Dies ist bereits der 2. Unfall dieser Art mit einem Tesla-Fahrzeug in den USA