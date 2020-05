Sehen Sie im Video: Donald Trump trägt während eines Fabrikbesuchs in Michigan keine Schutzmaske.





US-Präsident Donald Trump besichtigte am Donnerstag ein Ford-Werk in Michigan und entschied sich dafür, ohne Mundnaseschutz vor die Kameras zu treten. Auf die Frage eines Journalisten hin, warum er keine Maske trage, antwortete Trump, dass er sehr wohl zuvor bei der Führung durch das Werk eine Maske getragen habe, aber nun wolle er der Presse nicht den Gefallen tun, sich so zu zeigen. Außerdem habe er auch eine Schutzbrille und ein Visier getragen, das er nun gerne weiterreichen könne. Das Fordwerk stellt unter anderem die durch die Corona-Pandemie dringend benötigten Beatmungsgeräte her sowie Schutzausrüstungen. Als Begründung, warum er keine Maske tragen würde, sagte der US-Präsident, dass er täglich getestet würde so auch an diesem Morgen und dass das Tragen der Maske in diesem Bereich des Werks und vor den Kameras nicht erforderlich sei. Den Bedenken, dass er damit kein gutes Vorbild für die restliche Bevölkerung sei, widersprach er. Und er fügte hinzu, dass er mit Maske sehr gut aussehen würde, ja sogar deutlich besser. Die USA führen zurzeit mit großem Abstand die weltweite Statistik der Länder an, die am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Offiziellen Angaben zufolge gibt es in den Vereinigten Staaten bisher bereits etwa 95.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.