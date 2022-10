Sehen Sie im Video: Kampfjet-Absturz – Augenzeugen-Video zeigt Pilot nach Schleudersitz-Rettung.

































Dieses Video aus Russland soll einen der Piloten nach dem verheerenden Absturz eines Kampfjets zeigen. Er hatte sich mit einem Schleudersitz vor dem Absturz gerettet.





Das Video, vom RTL/stenr-Verifikationsteam auf Echtheit geprüft, zeigt einen der Piloten nach dem Absturz.





Vergleichsbilder auf Google Maps belegen die Unfallstelle. Das blaue Kreuz zeigt die Stelle, an der der Pilot im Video liegt.





Der Kampfjet-Pilot liegt mit seinem Fallschirm auf dem Asphalt. Helfer eilen herbei.





Nach russischen Angaben war der Kampfjet am 17. Oktober 2022 bei einem Trainingsflug in ein Wohnhaus n Jeisk gestürzt. Mindestens 13 Bewohner des Wohnhauses wurden bei dem Unfall getötet.





Auf Twitter verbreitet sich dieses Foto vom Absturz. Einer der Piloten ist rechts im Bild am Fallschirm zu sehen.





Jeisk liegt liegt am Asowschen Meer in der Nähe der Ukraine und unweit von Mariupol.

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs wurde Mariupol von Russlands Luftwaffe stark bombardiert.

