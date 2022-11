Sehen Sie im Video: Kanadier schafft Bergmarathon noch bevor seine Arbeit beginnt.





















Die meisten Menschen starten ihren Morgen mit einem Kaffee.





Der Kanadier Ben Rowe hingegen läuft einen kompletten Berg-Marathon, bevor er zur Arbeit geht.





Er arbeitet als Barkeeper in einer Cocktail Bar in British Columbia, wodurch sein Arbeitsalltag erst nachmittags beginnt.





Sein Video zeigt: Bevor er seine Schicht anfängt, legt er circa 42 Kilometer beim Bergsteigen zurück.





Für eine Tour braucht der sportliche Kanadier bis zu sechs Stunden.





„Vor circa einem Jahr fing ich an, meine Touren zu dokumentieren. Anfangs wollte ich diese Momente nicht festhalten, da ich sie aus Freude und nur für mich selbst mache.“ -Rowe ggü. SWNS





Nach jedem seiner Ausflüge fühlt sich Ben motivierter, noch mehr auszuprobieren und noch längere Strecken zurückzulegen.





Die Ausflüge sind trotzdem sehr anstrengend, doch es sei sein eigener mentaler Kampf.





„Der Grund, weshalb ich all diese tollen Ausflüge vor der Arbeit mache und diese filme, ist, dass ich Menschen mit einem normalen 9-5 Job zeigen möchte, dass sie ihren Tag trotzdem nutzen können.“ - Rowe ggü. SWNS





Auf Instagram begeistert er inzwischen mehr als 17.000 Follower mit seinen Abenteuern.

