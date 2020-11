Es wird immer enger in der kleinen Hafenstadt Arguineguín im Süden Gran Canarias. Denn eine steigende Zahl von Migranten entscheidet sich zurzeit für die gefährliche Überquerung des Atlantiks. Sie kommen von Marokko aus auf die Kanaren . Die Entfernung beträgt überschaubare 100 Kilometer. Doch Seegang, Wind und Sturm machen die Überfahrt extrem gefährlich. Erst Ende Oktober starben etwa 140 Migranten auf ihrem Weg nach Europa, als ihr Boot vor der Küste Senegals in Brand geriet. Am Dienstag meldeten die örtlichen Behörden, dass in jüngster Zeit über 2600 Personen in rund 70 alten Fischerbooten aus Holz Gran Canaria erreicht haben. Die Sammelunterkünfte sind daher völlig überfüllt und die Bewohner und Behörden fühlen sich von der Europäischen Union im Stich gelassen. Hunderte Menschen kampieren nun zurzeit in improvisierten Zeltlagern im Hafen.