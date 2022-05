Sehen Sie im Video: Flucht nach dem Sex – Spinnenmännchen retten durch Katapult-Sprung ihr Leben.

























Diese Spinne scheint in ihrem Verhalten einzigartig zu sein:





Nach der Paarung katapultiert sich das Männchen weit von dem Weibchen weg.





Andere Spinnen springen, um Beute zu fangen oder sich vor Feinden zu schützen.





Doch so nicht dieses Exemplar.





Das Männchen will mit seinem Sprung sexuellen Kannibalismus vermeiden.





Forscher der Hubei-Universität in Wuhan untersuchten das Sexualverhalten der Philoponella prominens und stießen so auf den interessanten Fakt:





Der Sex endete fast immer mit einem sich davon katapultierenden Männchen.





Bei 155 beobachteten Paarungen katapultierten sich 152 Männchen von dem Weibchen weg.





Beim Sprung halten die Männchen die Spitzen ihrer Vorderbeine gegen den Körper der Frau.





Die Spinnen verwenden dann hydraulischen Druck, um ihre Beine zu strecken und sich schnell von dem Weibchen zu entfernen, bevor es sie fangen und fressen kann.





Doch fressen die weiblichen Spinnen die Männer wirklich nach dem Sex auf?





Anscheinend ja. Die Forscher hielten 30 männliche Exemplare nach dem Paarungsakt davon ab, in die Freiheit zu springen.





Alle 30 Männchen wurden von den weiblichen Spinnen aufgefressen.





Dabei war es für die Forscher gar nicht so einfach, die außergewöhnliche Erkenntnis festzuhalten:





„Die Bewegung war so schnell, dass herkömmliche Kameras die Details nicht aufzeichnen konnten.“ Shichang Zhang von der Hubei-Universität in Wuhan.





Das ist kein Wunder, denn vom Beginn des Paarungsaktes bis zum Katapult brauchten die Tiere nur 30 Sekunden.





Zudem sind die Philoponella-prominens-Spinnen winzige Tiere – die Körper der Männchen sind etwas drei Millimeter lag.





Die Weibchen sind etwas doppelt so groß.





Gemeinsam mit 200 anderen Spinnen leben die Tiere in Gemeinschaften.

Mehr