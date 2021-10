Wer weiß, wie der Film heißt? Ein Mann wird von seiner Frau lebendig begraben. Er findet aber irgendwie wieder aus dem Grab im eigenen Keller raus und rächt sich. Der Film müsste aus den 90ern sein und aus Amerika.

RestUrlaub Mein Chef schreibt mittlerweile vor, das RestUrlaub bis zum 7.1.22 genommen werden muss. In meinem Arbeitsvertrag, steht aber, das RestUrlaub bis spätestens 31.3. des FolgeJahres genommen werden muss. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag als ProduktionsMitarbeiter. Darf er das???

Mahngebühr vom Finanzamt Habe entsprechend der Terminvorgabe des Finanzamtes termingerecht zum 01.10.2021 eine Vorauszahlung via onlinebanking am 01.10.2021 an das Finanzamt getätigt. Das Finanzamt schickte mir, trotz des Einzahlungs-Nachweises von 01.10.2021 der Onlinebank, Mahngebühren und meint, tja, das Geld ging erst am 03.01.2021 von der Bank beim Finanzamt ein. Muß ich die Mahngebühren zahlen? Wie kann ich mich wehren und dies auch begründen?

Ich suche auch einen Horrorflm aus der fernen Vergangenheit eine Familie hat ein abgelegenes Haus gekauft. In diesem stimmt etwas nicht, z.B. steht die Tochter vor dem Spiegel und zieht sich an, das Spiegelbild aber zieht sich aus. Jemand hält eine Hand in kochendes Wasser und bemerkt das erst, als andere darauf reagieren. Es wird ein Fernsehteam dorthin geschickt, um das zu dokumentieren... mehr weiß ich nicht mehr. Muss wahrscheinlich aus den 70ern stammen. Jemand eine Ahnung?

Wenn ich in der verkehrsberuhigten Zone halte und mein Beifahrer sitzt noch im Auto ist das parken? Habe in der verkehrsberuhigten Zone gehalten und einen Brief beim Arzt abgegeben. Meine Frau saß im Auto. Dauer ca. 2,5 Min!

Name von Film gesucht Ich suche den Namen eines „Horrorfilms“ aus der schwarz-weiss Zeit. Horror in Anführungszeichen, da ich noch klein war und es nach über 30 Jahren nicht einschätzen kann. Der Film war Schwarz-Weiss. Es ging um Militär und um ein Gespenst. Das Gespenst war als Wesen, welches so aussah, als hätte jemand ein Bettlaken übergeworfen, dargestellt. Wenn ich mich recht erinnere, kam es einmal aus einem grossen Kamin heraus. Sagt einem diese Beschreibung etwas?

Spediteur verweigert Lieferung Wir haben bei Trends in Haan ein Boxspringbett (1,40x2,00)gekauft. Am Liefertag kamen die Fahrer der Spedition, schauten auf die Treppe und sagten das ginge nicht. Sie haben nichts probiert oder gemessen, nichts dergleichen. Wir haben aber ein Bett in genau dieser Größe im Zimmer meines Sohnes stehen. Das wurde von xxxlutz geliefert. Die konnten das. Außerdem steht in der 1 Etage im Zimmer meiner Tochter eine Wohnlandschaft von Möbel Hardeck. Die konnten das auch. Ich habe mehrfach bei Trends angerufen und sollte mehrfach zurück gerufen werden, was nicht passierte. Nun will der Spediteur die Lieferung in Rechnung stellen. Geliefert wurde bis heute nichts.

Immobilien nach dem Heiratsantrag Hallo, ich lebe seit 5 Jahren mit meinem Lebenspartner zusammen. Er hat Haus (noch mit Kreditschulden) und ich habe auch Immobilien (in anderen Land). Er hat vor kurzem Heiratsantrag gestellt. Können Sie mir bitte Rat geben. Hat er Anspruch auf meine Immobilien oder ich auf seine? (Immobilien sind viel früher gekauft ) Er hat von ersten Ehe noch 3 Kinder, ich habe 2. Wenn etwas passiert mit mir oder mit ihm, was wird mit unsere Immobilien? Wenn mit ihm etwas passiert-übernehme ich restliche Schulden? Ich wohne zurzeit mit ihm und mit Tochter bei ihm. Wenn er sterbt , wie lange darf ich in diesem Haus bleiben? Vielen Dank im Voraus Und Sorry für mein Deutsch))

Mit was für Kosten muss man bei einer Scheidung rechnen? In den Medien list man ja immer wieder von den extremen Kosten einer Scheidung. Stimmt das tatsächlich oder ist das nur das durch Hollywood vermittelte Bild? Was kostet eine Scheidung in Deutschland wirklich?