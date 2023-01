Verkleidungen, die etwa wie richtige Polizeiuniformen aussehen, sind an Karneval verboten – hierbei handelt es sich um echte Polizisten (Symbolbild)

Diese Verkleidungen sind an Karneval verboten

Strafe von bis zu 10.000 Euro Diese Verkleidungen sind an Karneval verboten

Viele Jecken stecken gerade mitten in der Kostüm-Suche für Karneval. Doch viele wissen nicht, dass einige Verkleidungen verboten sind – teilweise kann sogar ein hohes Bußgeld fällig werden. Auf diese Verkleidungen sollten Sie lieber verzichten.

Polizei, Feuerwehr, SEK und Co. – die Uniformen öffentlicher Behörden und Organisationen sind an Fasching beliebte Verkleidungen. Doch wussten Sie, dass bei einem solchen Kostüm klar erkennbar sein muss, dass es sich nicht um eine echte Uniform handelt? Dadurch sollen Verwechslungen mit echten Beamten und Sicherheitsbeauftragten vermieden werden. Umgekehrt gilt auch: Wer Polizist ist und sich nach Dienstschluss noch ins jecke Getümmel stürzen möchte, muss vorher die Uniform ablegen.

Verbotene Symbole an Kostümen

Bestimmte symbolträchtige Kennzeichen, wie das Hakenkreuz oder die Siegrune, sowie in bestimmten Kontexten auch das Keltenkreuz und die Triskele, sind in Deutschland verboten. Das gilt auch an Fasching. Selbst wenn Sie das dahinterstehende Gedankengut nicht teilen und es mit Ihrem Kostüm nur durch den Kakao ziehen möchten.

Echt wirkende Waffenattrappen

Schwerter, Degen, Pistolen und Maschinengewehre – unechte Waffen sind an Karneval beliebte Accessoires. Doch auch hier gilt Vorsicht. Wie die Seite "Bussgeld.org" berichtet, handelt es sich bei Attrappen, die echten Waffen zum Verwechseln ähnlich sehen, um sogenannte "Anscheinswaffen". Wer diese in der Öffentlichkeit mit sich führe, begehe eine Ordnungswidrigkeit und riskiere somit ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.