Die Tierschutzorganisation Peta stellt eine Forderung an die Oberbürgermeisterin von Köln: Karnevalsumzüge ohne Pferde. Unterstützt wird die Organisation von 35 Prominenten – darunter Hella von Sinnen, Kaya Yanar und Mario Barth. Gerichtet ist der Brief an Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Auf ihrer Website behauptet die Tierschutzorganisation, dass Karnevalsumzüge für Pferde eine Qual seien. Sie seien durch die laute Musik und die Menschenmasse einem enormen Stress ausgesetzt. Um die Pferde auf die Karnevalsumzüge vorzubereiten, würden sie mit unterschiedlichen Methoden vor dem Event getestet. "Dafür werden sie mit lauter Musik beschallt oder durch laute Geräusche erschreckt. Auch werden scharfe Gebisse benutzt, um die Pferde durch Schmerzen im Zaum halten zu können", so Peta in dem offenen Brief.

Den kompletten Brief können Sie hier lesen.

Karneval: Immer wieder Unfälle mit Pferden

Die Diskussion um ein Pferde-Verbot in Karnevalsumzügen gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Schon in den vergangenen Jahren sorgten Unfälle mit Tieren für Diskussionen und Forderungen von Seiten der Tierschützer – darunter auch immer wieder die Organisation Peta. Bei einem Karnevalsumzug im Februar 2018 in Köln kam es zu einem Vorfall. Zwei Pferde sind damals mit einer Kutsche durchgegangen und gegen einen Tribünenwagen gelaufen. Trotz verschärfter Bedingungen für die Vorbereitung der Tiere kam es 2018 zu dem Unfall. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei vermutet, dass der Wurf einer Flasche die Tiere in Panik versetzt haben könnte. Das berichtete die "Rheinische Post" im vergangenen Jahr.

Wieder ein Unfall mit Pferden beim Kölner #Karneval: Unser Landestierschutzverband NRW und wir hoffen, dass die Menschen und #Pferde den Unfall gut überstehen. Die Verantwortlichen sollten nun endlich ein Pferdeverbot für Karnevalsumzüge beschließen: https://t.co/2RKrojnPMW pic.twitter.com/IfjU86Bj7M — Tierschutzbund (@tierschutz_bund) February 13, 2018

Brief an die Oberbürgermeisterin von Köln

Die Tierschützer haben den Kampf gegen die Karnevalsumzüge mit Pferden nicht aufgegeben. In ihrem Brief an die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker verleihen sie und zahlreiche Prominente erneut ihrer Forderung Nachdruck. Folgender Auszug des Briefes ist auf der Website von Peta zu lesen: "Große Menschenmassen, die – teils alkoholisiert – ausgelassen feiern, fliegende Gegenstände, laute Musik, enge Gassen und nicht zuletzt Chaoten, die mutwillig Schaden anrichten wollen: Den Einsatz von Pferden bei dieser Gemengelage zu tolerieren, ist höchst fahrlässig."

Die Liste von prominenten Unterstützern ist lang

Die Tierschutzorganisation Peta zählt folgende Liste von Prominenten zu ihren Unterstützern:

Bastian Bielendorfer

Charlotte Würdig

Chris Tall

Christian Schulte-Loh

Cornelia Scheel

Enie van de Meiklokjes

Faisal Kawusi

Giovanni Zarrella

Helene Bockhorst

Hella von Sinnen

Horst Lichter

Hugo Egon Balder

Ingo Appelt

Jana Ina Zarrella

Janine Kunze

Jochen Bendel

Joey Heindle

Joyce Ilg

Kaya Yanar

Lisa Feller

Mario Barth

Markus Krebs

Max Giermann

Maxi Gstettenbauer

Michael Kessler

Michael Mittermeier

Mike Krüger

Nicole Jäger

Pierre M. Krause

Ralph Morgenstern

Simon Gosejohann

Simon Pearce

Stefan Mross

Torsten Sträter

Wigald Boning

Quellen: "PETA Deutschland e.V." / "Rheinische Post"