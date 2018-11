Schunkeln, Singen und Konfetti in Köln: In der Hochburg des rheinischen Frohsinns hat am Sonntag der Karneval begonnen. Pünktlich um 11.11 fiel der Startschuss für die "Fünfte Jahreszeit", so will es die Tradition. "Kölsch ist ein Gefühl. Das kann man nicht beschreiben. Das hat man im Herz. Da kann man nichts gegen machen. Wir sind das ganze Jahr über jeck." "Man freut sich das ganze Jahr wie auf Weihnachten, wie auf Ostern, wie auf den CSD. Das ist immer ein Zittern und ein Pochen, und wenn es dann soweit ist. Einfach nur geil." "Am 11.11. feiern wir Karneval. Wir kommen aus Belgien und da haben wir immer Feiertag und zwar wegen dem Ende vom 1. Weltkrieg. Aber wir feiern lieben Karneval." In den kommenden Monaten werden die Karnevalsfans im ganzen Land mit zahlreichen Sitzungen ihre "Fünfte Jahreszeit" feiern. Startschuss für den Straßenkarneval ist dann wie immer "Weiberfastnacht", am 28. Februar 2019.